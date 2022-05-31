استعلم عن نتائج الشهادة الاعدادية الترم الثانى 2022 فى محافظة الدقهلية على موقع https://moe.gov.eg/

استعلم عن نتائج الشهادة الاعدادية الترم الثانى 2022 فى محافظة الدقهلية على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى ، مازال البحث مستمرا حول نتائج الصف الثالث الاعدادى فى الفصل الدراسى الثانى لعام 2022 عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم حيث تظهر حتى الان نتائج كل المحافظات مصر بعد ما ظهرت فى محافظة الجيزة ثم تلتها محافظة اسوان والان من المتوقع ان تظهر اليوم فى محافظة الدقهلية ويبحث العديد من الطلاب واولياء الامور حول موعد اعلان نتائج الشهادة الاعدادية على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم بعد ما تم الاعلان رسميا على ان كل نتائج الشهادة الاعدادية فى كل المحافظات سيتم نشرها رسميا عبر الموقع الرسمى لوزارة التريبة والتعليم وعبر موقعكم ثقفنى نيوز نرصد لكم الان طرق الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية الترم الثانى فى محافظة الدقهلية من الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم

طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نشرح لكم الان طرق الحصول على نتائج الصف الثالث الاعدادى الفصل الدراسى الثانى على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم على الانترنت حيث يبحث كل طلاب الشهادة الاعدادية فى كل المحافظات حول طرق الاستعلام عن النتائج برابط مباشر يمكنهم من رؤية نتائجهم والحصول عليها واليكم الان الطريقة المباشرة لمعرفة نتائج الشهادة الاعدادية فى محافظة الدقهلية

على الطالب الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم

يبحث عن كلمة نتائج

يختار نتائج الشهادة الاعدادية الفصل الدراسى الثانى

يقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص به

يقوم باختيار محافظة الدقهلية التابعة له

ثم يحصل علي النتيجة ويمكن طباعتها كمستند رسمى يمكن الطالب الناجح فيها من اللاحق بمرحلة الثانوية العامة

اعلان نتائج محافظة الدقهلية عبر موقع وزارة التربية والتعليم

سيتم نشر النتائج عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم بشكل رسمى عندما يتم الانتهاء من اعمال تصحيح الاوراق لذلك يتابع كل الطلاب موقع الوزارة الرسمى من اجل معرفة نتائجهم فى الفصل الدراسى الثانى والجدير بالذكر ان نسبة النجاح كانت عالية فى محافظة الجيزة وكذلك كانت فى محافظة اسوان وننتظر اعلان نسبة النجاح فى محافظة الدقهلية .