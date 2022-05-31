نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرابط الرسمي epedu.gov.iq خطوات استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 في العراق جميع المحافظات في المقال التالي
خطوات استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 حيث تشهد محركات البحث عمليات بحث من قبل آلاف الطلاب وأولياء الأمور في مختلف أنحاء العراق للتعرف على نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق الدور الأول 2022، وهي واحدة من أهم الامتحانات التي تمثل أهمية كبيرة في التعرف على معدلات الطلاب والنتائج الخاصة بالدرجات المختلفة لجميع المواد الدراسية، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا أنه قد تم الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي الدور الأول في جميع المحافظات العراقية، وذلك تمهيدا لإعلان النتائج خلال هذه الساعات، وسوف نوضح من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول في العراق 2022 بجميع المحافظات.
نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم طرح نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، حيث تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب عن طريق مراكز ولجان التصحيح المخصصة لذلك والمنتشرة في جميع أنحاء المحافظات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب بشكل إلكتروني حتى يسهل الحصول عليها بدلا من الطرق التقليدية في الحصول على النتائج.
خطوات استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022
وقد كانت امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي لجميع الأنظمة سواء الوزاري أو التمهيدي أو الخارجي قد انتهت خلال الأيام الأخيرة، والتي جرت بناء على ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية من ضوابط وتنظيم جدول الامتحانات وتأمين اللجان لأداء الامتحانات حضوريا في المدارس هذا العام، ويسهل على جميع الطلاب في مختلف المحافظات الاستعلام عن نتيجة الدور الأول للصف السادس الابتدائي في العراق بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة.
- يتم بعد ذلك تحديد الاستعلام عن نتائج الطلاب.
- يتم اختيار الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي.
- اختيار امتحانات الدور الأول في العراق.
- إدخال المحافظة الخاصة بالطالب
- ثم كتابة الرقم الامتحاني بشكل صحيح.
- الضغط على أيقونة استخراج النتيجة لتظهر مباشرة.
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