طلب عاجل لـ الحكومة البريطانية من المشتبه فى إصابتهم بـ جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة إكسبريس" البريطانية إن السلطات الصحية فى بريطانيا طلبت من الأشخاص المشتبه فى إصابتهم بفيروس جدرى القرود أن يعزلوا أنفسهم، للمساعدة فى الحد من الانتشار العدوى.





وفى السياق ذاته كانت وكالة الأمن الصحى فى المملكة المتحدة، أعلنت أمس الاثنين، رصد 71 إصابة جديدة بفيروس جدرى القردة فى إنجلترا، موضحة أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس جدرى القردة المسجلة فى المملكة المتحدة منذ يوم 7 مايو الجارى 179 حالة.

ويعد مرض جدرى القرود أحد الأمراض الفيروسية، كما ينتقل عن طريق العدوى بالاتصال الوثق مع الشخص المصاب، أو من خلال لدغات الحيوانات أو استهلاك اللحوم المطبوخة بشكل غير صحيح.

ويشار إلى أن فيروس جدرى القرود، تم اكتشافه فى أوروبا وأمريكا الشمالية مؤخرا، وهو مرض نادر نشأ فى إفريقيا وعادة ما يختفى من تلقاء نفسه، ولكنه أثار قلقا عالميا بعد اكتشاف أكثر من 200 إصابة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس فى ما لا يقل عن 19 دولة، منذ أوائل مايو، ومعظمها فى أوروبا.