الكونغو تسجل أعلى حصيلة وفيات فى العالم بـ جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وبهذه الحصيلة، تعد الكونغو أكثر الدول على مستوى العالم تسجيلا للإصابات والوفيات بـ جدرى القرود منذ بدء انتشاره.

وكانت السلطات الصحية فى نيجيريا قد رصدت أمس الإثنين، أول حالة وفاة بـ فيروس جدرى القرود فى البلاد، إضافة إلى 21 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويشار إلى أن فيروس جدرى القرود، تم اكتشافه فى أوروبا وأمريكا الشمالية مؤخرا، وهو مرض نادر نشأ فى إفريقيا وعادة ما يختفى من تلقاء نفسه، ولكنه أثار قلقا عالميا بعد اكتشاف أكثر من 200 إصابة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس فى ما لا يقل عن 19 دولة، منذ أوائل مايو، ومعظمها فى أوروبا.