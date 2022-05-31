نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Here” رابط نتائج السادس الابتدائي في العراق الدور الاول وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج السادس الابتدائي في العراق ينتظرها الان العديد من الطلاب الذين يبحثون عن نتائج الامتحانات العامة سواء نتائج اختبارات الطلاب في المدارس الابتدائية بالنسبة للصف السادس او نتائج طلاب محو الأمية كما سيتم أيضا إعلان نتيجة الطلاب الخارجية وذلك في جميع المحافظات العراقية عبر رابط وزاره التربية في دوله العراق، حيث أكد مصادر داخل الوزارة أنه سيتم إعلان كافة نتائج الطلاب والطالبات للمرحلة الابتدائية خلال الايام القادمة، وسيكون ذلك على مستوى كل محافظة وحسب عمليات انتهاء التصحيح في هذه المحافظة وسوف يتم رفع النتائج الكترونياً عبر كشوف نتائج للطلاب الناجحين في الدور التمهيدي وذلك بالاسم والرقم الامتحاني، وستكون محملة عبر روابط درايف وومن المنتظر أن يتم نشر كشوف الناجحين على الموقع الرسمي لوزاره التربيه العراقيه.

يطرح الكثير من الناس أسئلة حول إعلان نتائج السنة السادسة من المرحلة الابتدائية في العراق بعد الموافقة الرسمية عليها وومن المنتظر ان تقوم المدارس بنشرها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا وموقع النجاح حيث كان قد أنهى الطلاب في جميع محافظات دولة امتحاناتهم قبل أيام قليلة، وقد بدأ المصححون عملهم في مراكز التصحيح المختلفة، وفي الخطوة التي تلي عملية التصحيح سوف يقوم المعلمين باجراء مراجعة تكون شاملة لكافة أوراق الاجابات، ويتم تحضير كشوف نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي في كل المحافظات، منها محافظة بغداد التي سوف تعلن النتائج قريبا، وكذلك سيتم اعلان نتائج السادس عبر محافظة ذي قار، وينتظر الطلاب اعلان محافظة كركوك قريبا عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية العراقية.

نتائج السادس الابتدائي العراق الدور التمهيدي

تزداد في هذه الايام عمليات البحث المكثفة عن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق من كافة الفئات في المجتمع ، التي كانت قد انتهت الاختبارات الخاصة بسادس العراق الابتدائية في نهايه الاسبوع الماضي، ويتم الان في المراكز الامتحانية تصحيح أوراق إجابات الطلاب والانتهاء من المراجعة الدقيقة الدرجات الحاصلين عليها في كافة المواد الدراسية وسوف تقون كل محافظة بنشر نتائج الطلاب واسماء الناجحين في الاختبارات التي تمت للشهادة الابتدائية الدور الاول.

رابط نتائج السادس الابتدائي العراق

الطلاب الان ينتظرون نتائج الصف السادس عام 2022 ويقومون بتحميل ملف PDF تدريجيًا ، في جميع المحافظات ، حيث من المقرر أن يتم نشر نتائج المرحلة الابتدائية السادسة، الدول الأولى، بالكامل على موقع وزارة التربية العراقية لدينا ، وسوفنوافيك بكل جديد في هذا المجال، إلى جانب إرشادات حول كيفية الحصول عليها. بدلاً من ذلك ، يمكنك تنزيل ملف PDF بالكامل الذي يحتوي على نتائج جميع المحافظات ، بما في ذلك الأنبار، وبابل ، وبغداد ، والبصرة ، وكذلك نتائج المدرسة الابتدائية السادسة في ذي قار، ودهوك، ومحافظة أربيل، ومحافظة كربلاء ، ومحافظة كركوك ، وميسان. المحافظة ومحافظة البصرة.من المنتظر ان يتم تحميل كافة نتائج السادس العراق خارجي و محو امية و كذلكنتائج المرحله الابتدائيه الصف السادس عبر ملفات درايف ويمكن الاطلاع عليها على الموقع.

موقع وزاره التربيه والتعليم العراقيه

كما يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر والذي سيكون متابع لكافة نتائج العراق في كل محافظه ويمكن للطلاب الان دخول رابط وزاره التربيه والتعليم العراقيه والبحث بالاسم والرقم الامتحاني للطالب في محافظات الكرخ وذي قار وبغداد والبصرة والأنبار وبابل وكركوك والسليمانية ودهوك ويالي وواسط وصلاح الدين ومحافظات كربلاء وميسان والمثني والنجف واربيل وجميع المحافظات وسوف يتوالي اعلان نتائج الاختبارات للصف السادس الابتدائي العراق فور أن تنتهي التصحيح.

تحديث، بدأت نتائج الصف السادس الابتدائي العراق في الظهور حيث ظهرت نتائج محافظة الكرخ الثانية المدارس الصباحية وتم نشر ملف pdf بجميع أسماء الطلاب الناجحين من السادس الابتدائي في مديرية الكرخ الثانية حيث كانت النتائج جيدة من المتوقع أن تتوالي ظهور نتائج بقية المحافظات الأخري في العراق، جدير بالذكر أن عمليات التصحيح مازالت مستمرة في بعض المحافظات.

اعلان نتيجة السادس الابتدائي العراق

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه قد انتهت الامتحانات الخاصة بالسادس، حيث أنهي طلبة المدرسة الابتدائية امتحانات الدور الأول لهذا العام 2022 في العراق وذلك يوم الأربعاء 25 أيار / مايو ، وقد بدأت بعد ذلك مراجعة أوراق الامتحانات في كل المحافظات على الفور والاستعلام الدرجات في جميع المواد التي درسوها وتفاصيل النتيجة.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول

سيتم تحميل كافة النتائج الخاصة بالدور الاول للصف السادس الابتدائي، وبمجرد ظهورها وتحميلها عبر والذي يتم Google Drive، وذلك حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم، ونتائج المدارس للصف السادس لعام 2020 بسهولة ودون عناء الذهاب إلى المدرسة ويمكنك ترك رقم الاختبار من خلال التعليقات حتى نتمكن من استخراج النتيجة نيابة عنك.