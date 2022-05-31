نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور نتائج السادس الابتدائي 2022 عموم محافظات العراق pdf نتائجنا رابط نتائج السادس ابتدائي الكرخ والرصافة الأولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 جميع المحافظات ، ما زلنا نتابع معكم أبناءنا الطلبة والطالبات بالصف السادس الابتدائي بالعراق، وأولياء الأمور الكرام أهم وأخر أخبار وزارة التربية العراقية، والتي تعمل على نشر نتائج السادس الابتدائي 2022 جميع المحافظات العراقية تدريجياً عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وذلك من خلال تفعيل روابط ملفات pdf تحتوي على أسماء الناجحين في نتائج السادس الابتدائي 2022 ، هذا وقد ورصدت بعض المصادر أخبار تُفيد أن وزارة التربية العراقية قد نشرت نتائج السادس الابتدائي 2022 في الرصافة الأولى والكرخ الأولى، مُشيرة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة السادس ابتدائي في العراق 2022 في باقي المحافظات خلال الفترة الحالية تدريجياً، حسب انتهاء مديرية التعليم بالمحافظة.

نتائج السادس الابتدائي 2022

نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢٢ الدور الأول جميع المحافظات بالعراق ، قالت مصادر تربوية أن مديرية تربية محافظة ذي قار أنه سيتم إعلان نتائج الصباحي السادس الابتدائي 2022 الدور الأول، منوه على جميع إدارات المدارس الابتدائية مراجعة مركز فحص الدراسة الابتدائية لاستلام البرودات وسيتم رفعها في حال تم إعلانها إلكترونيا، ومن المعلوم يتم نشر نتائج السادس الابتدائي 2022 عبر نتائجنا، نتائج الصف السادس الابتدائي وزارة التربية العراقية جميع المحافظات.

وفي نفس السياق أكدت وزارة التربية العراقية، أن نتائج امتحانات السادس الابتدائي 2022 الدور الأول ليست بمركزية ويتم الإعلان عنها من قبل كل مديرية تربية في المحافظات، وذلك بعد أن تنتهي المديريات المختصة من أعمال الفحص والتصحيح لأوراق امتحانات طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي بعد إكمال ترتيب وتنسيق النتائج وإدراجها في قوائم الوزارة.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 بالعراق

وجدير بالذكر أن اللجنة العامة للامتحانات عقدت اجتماعاً مع السيد وزير التربية العراقية، حيث نتج عن هذا الاجتماع إصدار قرار بتأجيل امتحانات الصف الثالث متوسط لمدة أسبوعين وسيتم خلال تلك الفترة تحديد وإعلان المواعيد الجديد لإجراء امتحانات الصف الثالث المتوسط، هذا وقد دعت وزارة التربية العراقية جميع الطلبة وطالبات بالصف الثالث متوسط لاستثمار هذا الوقت واستكمال استعداداتهم لإجراء الامتحانات.

وسيتم إعلان نتائج السادس الابتدائي 2022 ذي قار, ديالى, كربلاء, كركوك, نتائج السادس الابتدائي 2022 ميسان, المثنى, النجف, نينوى, القادسية, الأنبار, نتائج سادس ابتدائي بابل, صلاح الدين, الكرخ الأولى, الكرخ الثانية, الكرخ الثالثة, الرصافة الأولى, الرصافة الثانية, الرصافة الثالثة, السليمانية, واسط اربيل, دهوك وباقي المحافظات العراقية.

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وفي ذات الصدد أكدت وزارة التربية العراقية، أنه حتى اللحظة لم يتم إعلان ونشر نتائج السادس الابتدائي 2022 في الكرخ الثانية كما يعتقد البعض، وكما تقوم بعض المواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشره ممن أخبار مغلوطة وأكاذيب بخصوص نشر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول، مُشيرة انه سيتم قريباً إعلان النتيجة، ومن المعروف أن النتائج يتم نشرها عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية، وسوف نعمل على وضع رابط الوزارة الرسمي على الإنترنت وقت الكشف عن النتائج قريباً.

تحديث جديد : اوضحت وزارة التربية العراقية أن جميع الطلبة والطالبات بالصف السادس الابتدائي في العراق قد أدوا امتحانات الدور الأول 2022 في جميع محافظات العراق، وقد انتهوا منها يوم الأربعاء المنقضي الخامس والعشرين من شهر ماي الحالي ، وقد بدأت جميع اللجان المختصة في عملها من تصحيح وتدقيق لكراسات الامتحان ورصد درجات الطلبة والطالبات بجميع المواد الدراسية، وستعلن وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 العراق خلال الساعات القادمة وستكون عبارة عن ملفات pdf تحتوي على أسماء الطلاب الناجحين ودرجاتهم.

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الأول

يزداد البحث في الوقت الحالي من قبل الطلاب والطالبات عبر المحرك الشهير جوجل رغبة منهم في التوصل إلى رابط ملفات pdd تخص نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 العراق بجميع المحافظات، ولكن نود أن ننوه عليكم أن وزارة التربية العراقية لم تعلن حتى الآن عن النتيجة، وكما أوضحت الوزارة أنه سيتم الانتهاء من أعمال التصحيح وسيتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة القادمة.

ما زال البحث متزايد من وقت لآخر من قبل جميع طلاب السادس الابتدائي وأولياء الأمور من أجل الوصول إلى رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 في العراق بغداد, ذي قار وباقي المحافظات العراقية، ولكن لم تعلن وزارة التربية العراقية عن النتائج حتى اللحظة وأشارت بعض المصادر أن النتيجة ستكون متاحه على موقع وزارة التربية العراقية عبر الإنترنت خلال الساعات القادمة. سنتابع معكم كل ما هو جديد.

نتائج السادس الابتدائي 2022 الكرخ 1 الرصافة 1

عبر موقع نتائجنا تم رفع نتائج السادس الابتدائي 2022 في الكرخ1 الرصافة 1 ، كما تم رفع النتيجة عبر موقع وزارة التربية العراقية حيث يُمكنكم الدخول والاستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر، كما أنه يُمكنكم استخراج نتائج السادس ابتدائي 2022 بالعراق من خلال الدخول عبر موقع نتائجنا الذي يقوم برفع جميع نتائج السادس ابتدائي في العراق بجميع المحافظات تدريجياً.