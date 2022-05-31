العالم اليوم - أوروبا تقرّر خفض واردات النفط الروسي "بأكثر من الثلثين"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 مايو 2022 01:22 صباحاً - أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أنّ دول الاتّحاد الـ27 وافقت مساء الإثنين، على فرض حظر على النفط الروسي يشمل أكثر من "ثلثي" وارداتها النفطية من هذا البلد، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال ميشال إنّ هذا الخفض الذي سيطبّق بحلول نهاية العام "سيحرم آلة الحرب (الروسية) من مصدر تمويل ضخم" وسيمارس "ضغوطاً قصوى" على موسكو لدفعها لوقف حربها على جارتها.

وأضاف أيضا أن القادة اتفقوا على منع "سبير بنك"، أكبر بنك روسي، من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية وحظر ثلاث محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة.