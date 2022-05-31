قتيلان و19 جريحا فى حادث سير بولاية نبراسكا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن الحادث وقع فى وقت متأخر من مساء أمس عندما اصطدمت سيارتين بحشود كانت تقف احتفالا بيوم الذكرى.
وقالت شرطة الولاية، فى بيان، إنه تم إعلان وفاة ركاب إحدى السيارات فى مكان الحادث بينما تم نقل ما لا يقل عن 19 شخصًا آخر إلى المستشفيات القريبة، وهم الأشخاص الذين كانوا على الرصيف أثناء الحادث.
وبحسب البيان، هناك شخص فى حالة حرجة، بينما يُعتقد أن الـ 18 الآخرين أصيبوا بجروح لا تشكل خطورة على الحياة.
وكتبت الإدارة على فيسبوك: "تقدم إدارة شرطة لينكولن تعازيها لأسرة وأصدقاء من قُتلوا نتيجة لهذا الحادث، سنعمل بلا كلل لتحديد ما حدث ومحاسبة المسؤولين عن هذه المأساة"، منوهة إلى إنها لا تعتقد أن الحادث كان متعمدًا.
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