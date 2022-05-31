العراق: سقوط خمسة صواريخ قرب قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر الأمنى ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية - إن "خمسة صواريخ سقطت مساء اليوم خارج محيط قاعدة عين الأسد". وأضاف المصدر أن "الانطلاق كان من الاتجاه الغربى للقاعدة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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