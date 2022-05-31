الصحة الموريتانية: 4 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما تم شفاء 38 مصابا، ولم تسجل أى وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما تم شفاء 38 مصابا، ولم تسجل أى وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة أن إجمالى إصابات فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 59127 فيما وصل إجمالى حالات الشفاء 57928، بينما بلغ إجمالى حالات الوفاة 982.

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