جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، قال المصدر إن "صاروخين سقطا مساء اليوم خارج محيط قاعدة عين الأسد". وأضاف المصدر أن الانطلاق كان من الاتجاه الغربى للقاعدة، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. العراق: سقوط صاروخين قرب قاعدة عين الأسد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.