العالم اليوم - واشنطن وأثينا تدعوان إيران للإفراج عن ناقلتي نفط يونانيتين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 مايو 2022 12:21 صباحاً - دعت واشنطن وأثينا، الاثنين، إيران إلى الإفراج عن ناقلتي نفط يونانيتين محتجزتين في مياه الخليج، في حادث اعتبرت الولايات المتحدة أنه يشكل "تهديداً لسلامة الملاحة"، بحسب بيان لوزارة الخارجيّة.

وأجرى وزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن اتصالاً بنظيره اليونانيّ نيكوس دندياس، اتفقا خلاله على أنّه "يتوجّب على إيران ترك السفينتين حالاً وطاقميهما وحمولتهما" كما أفاد المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس.

وأضاف برايس أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب اليونان، حليفتنا المهمة في حلف شمال الأطلسي وشريكتنا، في مواجهة هذا الاحتجاز غير المبرر".

وتابع أن "استمرار إيران في مضايقة السفن وتدخلها في حريات وحقوق الملاحة الدولية يمثلان تهديدا لسلامة الملاحة والاقتصاد الدولي".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن الجمعة أنه احتجز السفينتين بعدما احتجت طهران على احتجاز اليونان بطلب من واشنطن في منتصف أبريل الماضي سفينة تحمل نفطا إيرانيا.

واحتجزت السلطات اليونانية الناقلة الروسية "بيغاس" في 19 أبريل قبالة جزيرة إيبويا بموجب العقوبات الأوروبية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وغُيّرت تسمية السفينة بعد ذلك بأيام إلى "لانا".

وذكرت تقارير حينذاك أن الناقلة تحمل 115 ألف طن من النفط الإيراني.

وبحسب السلطات الإيرانية، ظل طاقما الناقلتين اليونانيتين اللتين تم احتجازهما الجمعة على متنهما وهما في صحة جيدة.

واعتبرت وزارة الخارجية اليونانية احتجازهما "بمثابة قرصنة"، وأوضحت أن ثمة تسعة يونانيين من بين طاقمي السفينتين، لكنها رفضت الكشف عن العدد الإجمالي للطاقمين.