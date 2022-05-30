تمويل سيارتك بقسط ثابت بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبإجراءات سريعة

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تمويل سيارتك بقسط ثابت بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، برنامج تمويلي ميسر بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، والذي يهدف إلى احتياجات ومتطلبات العملاء الشرائية لتملك سيارة الأحلام وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء ، وقد جاء هذا البرنامج التمويلي ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل للعملاء داخل أراضي المملكة العربية السعودية. برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل يعتبر برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل واحد من أهم البرامج التمويلية التي توفرها الشركة للعملاء في المملكة العربية السعودية.

برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل مطابق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة وثابت.

توفر شركة التيسير للتمويل من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها خدمة احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام.

طالب التمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.

يمكن للعميل التقديم على طلب تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.

تتم الموافقة على طلب تمويل السيارات خلال ساعات فقط من التقدم بالطلب.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل حتي 60 شهر.

طالب التمويل يمكنه ملئ نموذج تمويل السيارات عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة التيسير للتمويل علي الإنترنت.

موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل بأقل دخل شهري. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة والحد الأقصى للعمر هو 65 سنة وذلك عند التقدم بالطلب.

يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 4000 ريال سعودي وذلك للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل.

يجب أن يمتلك العميل رخصة قيادة سعودية سارية المفعول وذلك عند التقدم بالطلب.

الحد الادنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية. عمر شويل - جدة تمويل سيارتك بقسط ثابت بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبإجراءات سريعة - ثقفني

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