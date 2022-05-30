أوروبا تفشل في الاتفاق على حظر النفط الروسي.. وزيلينسكي يهاجم الغرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:23 مساءً - رغم جهود مكثفة استمرت حتى اللحظة الأخيرة قبل قمة انعقدت في بروكسل الاثنين، أخفقت دول الاتحاد الأوروبي مجدداً في الاتفاق على حظر استيراد النفط الروسي، في وقت دعا الرئيس الأوكراني إلى إنهاء الخلافات، وفرض عقوبات على روسيا.

وأظهرت مسودة البيان الختامي للقمة أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، سيوافقون من حيث المبدأ على حظر نفطي، لكنهم سيُرجئون التفاصيل العملية والقرارات الصعبة حتى وقت لاحق.

وفرض الاتحاد الأوروبي 5 حزم من العقوبات ضد روسيا منذ بدء الصراع قبل ما يزيد على 3 أشهر، لكن وعلى مدى أسابيع، بات الاتفاق على عقوبات النفط الروسي أمر عصيب، لأن العديد من الدول تعتمد على الخام الروسي.

وهناك توافق إلى حد كبير على باقي الحزمة السادسة من العقوبات التي تتضمن عزل "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، عن نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية، وحظر دخول المحطات الإذاعية والتلفزيونية الروسية في الاتحاد الأوروبي، وإدراج آخرين على قائمة أفراد تم تجميد أصولهم.

لكن مسؤولا كبيرا في المفوضية الأوروبية قال إن الحزمة بأكملها، بما في ذلك حظر النفط، يجب أن يتم الاتفاق عليها دفعة واحدة.

انتقد رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي بسبب عدم اعتماده الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.

وقال زيلينسكي مخاطبا رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي "تم تطبيق الحزمة الخامسة من العقوبات في 8 أبريل، ومر 52 يوما منذ ذلك الحين".

واعتبر أن هناك حاجة لإحراز تقدم في العقوبات "لإجبار روسيا على السعي لتحقيق السلام مع أوكرانيا".

وأكد الرئيس الأوكراني مجددا أنه "لا يمكن أن يكون هناك تنازلات على حساب سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

ودعا زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء الخلافات، وفرض حزمة جديدة من العقوات ضد روسيا، مؤكدا أن مصير أوروبا يرتبط بالعملية الروسيةفي بلاده.

يأتي ذلك بينما يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة استثنائية، الاثنين، لمدة يومين في بروكسل، تركز على 4 ملفات بارزة، بينها "حرب أوكرانيا" و"الأمن والدفاع المشترك" و"العقوبات الروسية".

وفشل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق لفرض حظر على استيراد النفط الروسي، حيث بحث خيار تأجيل عقوبات روسيا، إلى حين إيجاد حل لإمداد المجر بالنفط.

بدورها، اعتبرت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، أنه من الواقعي التوصل إلى اتفاق حول حظر النفط الروسي في غضون أسابيع قليلة، موضحة أنها تأمل أن يتم ذلك في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة المقررة يومي 23 و24 يونيو.

وقال مصدر دبلوماسي إن المجر رفضت الاقتراح الأوروبي بمنحها استثناء لمدة عامين من قرار حظر النفط الروسي، حيث طالبت المجر بتعويضات قبل الموافقة على قرار حظر النفط الروسي.

وفي وقت سابق، اقترح الاتحاد الأوروبي التخلص التدريجي من جميع واردات النفط الروسية بحلول أوائل العام المقبل، مع منح المجر وسلوفاكيا حتى نهاية عام 2024 للامتثال، في حين تم منح جمهورية التشيك إعفاء حتى يونيو 2024.