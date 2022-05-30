الشرطة المجرية تفكك شبكة لغسيل الأموال يقودها إسرائيلى

وحسبما أفادت قناة "فرانس 24"، قال المتحدث باسم الشرطة بيتر فاركاس فى تصريح للصحفيين فى بودابست إن الشبكة تلقّت بالاحتيال مبالغ قدرها نحو 44 مليون يورو (47 مليون دولار) تم تحويلها من 94 شركة.
والشبكة قادها إسرائيلى يبلغ 48 عاما ومقيم فى المجر، وهو واحد من خمسة مشتبه بهم تم توقيفهم خلال عمليات دهم منسّقة نفّذت فى التاسع من مايو على الأراضى المجرية.
وقال فاركاس خلال مؤتمر صحفى عُرضت خلاله هواتف وحواسيب محمولة و250 بطاقة وحدة تعريف المشترك (سيم) إن العمليات الاحتيالية نفّذت بغالبيتها عبر الإنترنت وشملت ما تطلق عليه تسمية "تبديل الحسابات" Account-switching والاستثمار فى العملات المشفرة، وإلى ذلك تم ضبط سيارات ومجوهرات.
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