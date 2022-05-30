العالم اليوم - الوداد المغربي بطلا لأفريقيا بعد الفوز على الأهلي المصري

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 مايو 2022 11:16 مساءً - أحرز الوداد لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه 2-صفر على الأهلي المصري في المغرب، الاثنين.

وهز زهير المترجي الشباك مرة في كل شوط، ليقود بطل المغرب للقب للمرة الثانية على حساب الأهلي المصري بعد 2017.

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