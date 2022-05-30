نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شغال [PDF الان].. رابط الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022 حيث يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء المحافظات العراقية في هذا التوقيت بالتعرف على نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية هذا العام الدراسي 2022، حيث تعتبر نتائج القبول الموازي من أهم النتائج لكونه من أهم الأنظمة التعليمية التي تعد أساسية في العراق وفي العديد من الدول المختلفة، وقد كانت الوزارة قد استقبلت طلبات القبول الموازي في الجامعات العراقية بجميع التخصصات في العراق خلال الفترة الأخيرة، وعلى الفور قد بدأت أعمال رصد النتائج تمهيدا لطرحها، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني.
نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية
أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المقرر أن يتم رصد النتائج الخاصة بالقبول الموازي في الجامعات العراقية خلال هذه الساعات، وذلك تمهيدا للإعلان رسميا عن النتائج خلال الساعات المقبلة، حيث تم غلق باب استقبال طلبات القبول الموازي لجميع الطلاب الذين ينتمون إلى هذا النظام في جميع أنحاء العراق، على أن تم طرح النتائج الخاصة بالطلاب إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، لسهولة استخراج النتيجة بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب وكافة البيانات الخاصة بالطالب.
رابط الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه يمكن استخراج النتائج الخاصة بالقبول الموازي في جميع الجامعات العراقية بشكل عام بسهولة، من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يسهل استخراج النتيجة بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب بسهولة من خلال الموقع، من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الولوج مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص وزارة التربية العراقية من خلال هذا الرابط.
- يتم اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال الموقع.
- من بين الخدمات المتاحة عبر الموقع يتم اختيار الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب.
- بعد ذلك يتم اختيار الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في العراق.
- إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح
- إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب في المكان الخاص به.
- اختيار الحصول على النتيجة الخاصة بالطالب لتظهر النتيجة الخاصة بالقبول الموازي على الفور عبر الموقع.
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