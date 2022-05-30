شغال [PDF الان].. رابط الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني

رابط الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022 حيث يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء المحافظات العراقية في هذا التوقيت بالتعرف على نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية هذا العام الدراسي 2022، حيث تعتبر نتائج القبول الموازي من أهم النتائج لكونه من أهم الأنظمة التعليمية التي تعد أساسية في العراق وفي العديد من الدول المختلفة، وقد كانت الوزارة قد استقبلت طلبات القبول الموازي في الجامعات العراقية بجميع التخصصات في العراق خلال الفترة الأخيرة، وعلى الفور قد بدأت أعمال رصد النتائج تمهيدا لطرحها، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني.

نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المقرر أن يتم رصد النتائج الخاصة بالقبول الموازي في الجامعات العراقية خلال هذه الساعات، وذلك تمهيدا للإعلان رسميا عن النتائج خلال الساعات المقبلة، حيث تم غلق باب استقبال طلبات القبول الموازي لجميع الطلاب الذين ينتمون إلى هذا النظام في جميع أنحاء العراق، على أن تم طرح النتائج الخاصة بالطلاب إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، لسهولة استخراج النتيجة بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب وكافة البيانات الخاصة بالطالب.

رابط الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه يمكن استخراج النتائج الخاصة بالقبول الموازي في جميع الجامعات العراقية بشكل عام بسهولة، من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يسهل استخراج النتيجة بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب بسهولة من خلال الموقع، من خلال اتباع الخطوات التالية.