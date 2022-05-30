“الآن” نتائج السادس الابتدائي 2022 ذي قار بي دي أف عبر موقع نتائجنا results.mlazemna

نتائج السادس الابتدائي 2022 ذي قار ، من المنتظر ان تعلن وزارة التربية والتعليم في العراق عن رابط نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 ذي قار عبر موقع نتائجنا. results.mlazemna.com. المعتمد لدى وزارة التربية العراقية، حيث تؤكد آخر الاخبار ان عملية تصحيح أوراق امتحانات طلاب السادس ابتدائي أوشكت على الانتهاء ولم يتبقى سوى التدقيق في درجات الطلاب حتى يأخذ كل طالب حقه دون أي نقصان قبل رفعها بشكل رسمي على الموقع الرسمي نتائجنا الذي سيتم من خلاله تزيل كافة النتائج في مختلف محافظة بغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة، ديالى، كربلاء، كركوك. ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة. الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط، أربيل. دهوك وباقي المحافظات العراقية الأخرى. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنبين لكم طريقة ورابط استعلام نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظة ذي قار.

نتائج السادس الابتدائي 2022 ذي قار

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق عن رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 في كل من محافظة الكرخ الاولى و الرصافة الأولى التي بلغت نسبة النجاح فيها اكثر من ثلاثة وستون في المئة، كما حاز الطالب سنان محمد نبيل والطالبة لانا أسامة من طلبة السادس الابتدائي خارجي معدل 100‎%‎ وحاليا الكل ينتظر اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي دور اول في محافظة ذي قار 2022.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي ذي قار

يزداد البحث في محافظة ذي قار وباقي المحافظات العراقية الأخرى عن رابط نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول موقع نتائجنا. حيث شرحت وزارة التربية والتعليم العراقية الآلية الصحيحة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن النتائج فور ظهورها رسميا. من خلال الدخول على شبكة الانترنت والبحث عن موقع نتائجنا results.mlazemna.com واتباع الخطوات التالية: