بريطانيا وباكستان تؤكدان أهمية إنهاء المعاناة الإنسانية الناجمة عن التدخل الروسى فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 10:26 مساءً - أكد رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون، ونظيره الباكستاني شهباز شريف أهمية إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي الناجمين عن التدخل الروسي في أوكرانيا.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الحكومة البريطانية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين خلال اتصال هاتفي بين قادة البلدين.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني بالشراكة القوية بين المملكة المتحدة وباكستان على مدى السنوات الـ75 الماضية، واتفق مع نظيره الباكستاني، بحسب البيان، على تعزيز هذه العلاقات بشكل أكبر وتعزيز التجارة والاستثمار، وسلط رئيس الوزراء البريطاني الضوء على تعيين مبعوث تجاري جديد للمملكة المتحدة إلى باكستان لدفع هذه الجهود.

وفيما يتعلق بالشئون الدولية، أقر شريف بجهود المملكة المتحدة لمعالجة الأزمة في أوكرانيا واتفق القادة على أهمية إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي الناجمين عن التدخل الروسي.

وشكر رئيس الوزراء البريطاني باكستان على مساعدتها في نقل الأفغان إلى المملكة المتحدة بعد سيطرة طالبان على كابول. ورحب القادة بالتعاون المستمر والتزما بالعمل معًا لدعم أفغانستان أكثر سلامًا وتسامحًا وأكدا أهمية ضمان ذهاب الفتيات إلى المدرسة.

وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني نظيره البريطاني بمناسبة اليوبيل البلاتينى لجلالة الملكة إليزابيث.

وأعرب الزعيمان عن تطلعهما إلى الاجتماع شخصيًا في المستقبل القريب.