ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف فى البرازيل لأكثر من 90 شخصا

جدة - نرمين السيد - وكتبت هيئة الدفاع المدنى البرازيلية على موقع تويتر اليوم الاثنين إن هناك 26 شخصا آخرين فى عداد المفقودين بولاية بيرنامبوكو.

ووفقا للتقرير، لجأ نحو 5 آلاف شخص إلى مراكز استقبال. وأعلنت 14 بلدية حول مدينة ريسيفى الساحلية حالة الطوارئ.

وتم تسجيل الوفيات منذ بدء العواصف يوم الأربعاء، ويشير التقرير إلى أن 79 شخصا لقوا حتفهم يوم الأحد وحده.

ووفقا لحكومة ولاية بيرنامبوكو، بلغ معدل هطول أكثر من 200 لتر فى المتر المربع على منطقة ريسيفى الكبرى فى غضون 24 ساعة.

وأعلن باولو كامارا حاكم ولاية بيرنامبوكو عن تخصيص مساعدات بقيمة 100 مليون ريال برازيلى (21 مليون دولار).