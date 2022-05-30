جدة - نرمين السيد - طالب الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الإثنين، عثمان الجرندى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين، بوقف عضوية البلاد فى لجنة البندقية، وطرد مبعوثيها بعد تقرير ينتقد الاستفتاء على الدستور.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أعلن سعيّد "رفض التدخلات الخارجية بالشأن التونسى كما تفعل ما تسمى بلجنة البندقية". وأكد الرئيس التونسى، أن الدستور يضعه التونسيون وليس من فى "لجنة البندقية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. قيس سعيد: نرفض التدخلات الخارجية بالشأن التونسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.