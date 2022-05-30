المملكة المتحدة تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأمن الصحى -وفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية- أنه تم رصد 71 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالى حالات الإصابة بفيروس جدرى القردة المسجلة فى المملكة المتحدة منذ يوم 7 مايو الجارى 179 حالة.
وفى وقت سابق، أعلنت وكالة الأمن الصحى البريطانية أنه برغم الحالات الجديدة المسجلة، فإن الخطر على السكان لا يزال منخفضًا، لكن الوكالة نصحت المخالطين للحالات بالعزل الذاتى لمدة 21 يومًا.
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