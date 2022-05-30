العالم اليوم - إسرائيل تدرس إدراج جماعتين متطرفتين على لائحة "الإرهاب"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 مايو 2022 10:19 مساءً - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، الاثنين، أن بلاده تدرس إدراج جماعتين يمينيتين متطرفتين على لائحة "المنظمات الإرهابية" بسبب تحريضهما على الكراهية ضد العرب.

ويأتي حديث وزير الدفاع، بعدما شارك، الأحد، عشرات آلاف الإسرائيليين (70 ألفا بحسب الشرطة) في "مسيرة الأعلام". وخلال المسيرة، هتف أعضاء في جماعتي "لافاميليا" و"ليهافا" اليمينيتين المتطرفتين "الموت للعرب".

من جهته، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يقود ائتلافا يدعمه فصيل عربي إسرائيلي للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بالشعارات العنصرية ووجه أصابع الاتهام إلى منظمة "لافاميليا".

بدوره، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الجماعتين اليمينيتين المتطرفين بأنهما "غير جديرتين بحمل العلم الإسرائيلي".

أما وزير الدفاع بيني غانتس فاعتبر أن على البلاد أن تدرس إدراج الجماعتين على قائمة "المنظمات الإرهابية".

وقال غانتس: "أعتقد أن الوقت قد حان لدراسة (إمكانية) تصنيف مجموعات مثل لافاميليا وليهافا منظمات إرهابية وأعلم أن المسألة طرحت على قوات الأمن".

وأضاف، خلال لقاء مع نواب من حزبه "أبيض أزرق" الوسطي: "أثق برؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد من أجل دراسة هذا الملف بأفضل طريقة ممكنة".

و"لافاميليا" مجموعة من مشجعي نادي "بيتار القدس" لكرة القدم وتعرف باستعمالها العنف وتهجمها على العرب، أما "ليهافا" فهي منظمة تناهض الاختلاط مع العرب وتنهل من تعاليم الحاخام المتطرف الراحل مئير كاهانا.

وأسس كاهانا حزب "كاخ" المعادي للعرب الذي صُنّف "إرهابيا" في إسرائيل بعد مقتل 29 فلسطينيا في الخليل على يد أحد أتباعه.