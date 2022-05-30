عاجل.. القبض على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكى

جدة - نرمين السيد - اعتقلت السلطات فى نابا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بول بيلوسى، زوج رئيسة مجلس النواب، نانسى بيلوسى، ووجهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، بعد تورطه فى حادث تصادم ليلة السبت.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، تم القبض على بول بيلوسى (82 عاما)، الساعة 11:44 مساء فى نابا، واتهم بجنحتين هما القيادة تحت تأثير الكحول، والقيادة مع نسبة كحول فى الدم بلغت 0.08 بالمئة أو أعلى.

وكان بيلوسى يحاول عبور طريق عندما اصطدمت سيارته من طراز "بورش" سنة، بسيارة "جيب"، كانت متجهة شمالا على الطريق، وفقا لتقرير تصادم من دورية الطرق السريعة فى كاليفورنيا، الذى لم يحدد هوية السائق "المتسبب" بالحادث.

وأضاف التقرير أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات فى الحادث، ولم يتم القبض على سائق الجيب.

وتم تحديد كفالة للإفراج عن زوج نانسى بيلوسى بمبلغ 5 آلاف دولار، وفقا لتقرير الحجز. وتشير السجلات إلى أنه تم إطلاق سراحه صباح الأحد.