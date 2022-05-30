جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الاثنين، مقتل صحفى فرنسى فى أوكرانيا، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".



جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الاثنين، مقتل صحفى فرنسى فى أوكرانيا، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز". وحسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية، قُتل الصحفى الفرنسى خلال تغطيته الحرب فى أوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. ماكرون يعلن مقتل صحفى فرنسى فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.