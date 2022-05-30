العالم اليوم - أعلى مستوى في شهرين.. أسعار النفط تقفز فوق 120 دولارا

انتم الان تتابعون خبر أعلى مستوى في شهرين.. أسعار النفط تقفز فوق 120 دولارا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 مايو 2022 07:26 مساءً - قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، فوق عتبة الـ120 دولارا للبرميل، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط مع توقع المراقبين أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق نهائي لحظر واردات النفط الروسية.

وبحلول الساعة 16:16 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو، 1.35 دولار أو 1.1 في المئة، إلى 120.78 دولار للبرميل.

كما ارتفع عقد برنت لشهر أغسطس 1.27 دولار أو 1.1 في المئة، إلى 116.81 دولار للبرميل.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 دولار أو 1 في المئة، إلى 116.18 دولارا للبرميل، لتواصل المكاسب القوية التي حققتها الأسبوع الماضي.

ويجتمع الاتحاد الأوروبي، الاثنين والثلاثاء، لمناقشة حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وفشلت دول الاتحاد، إلى حدود الساعة، في الاتفاق على حظر استيراد النفط الروسي.

وقال دانييل غالي، كبير محللي السلع في "تي دي سيكيوريتيز" في تورنتو: "أوروبا كانت تتفاوض بشأن هذا الأمر منذ أكثر من شهر، لكن السوق حذرة بشأن القرار".

من جهتها، ذكرت ليونا ليو، المحللة في "ديلي إف إكس" في سنغافورة: "لا يزال من الصعب للغاية بالنسبة للمجموعة الأوروبية تقليل اعتمادها الطاقي على روسيا، على المدى القريب".

وكشفت تقارير أن زعماء 27 دولة أوروبية سيوافقون "من حيث المبدأ على الحظر النفطي، وسيتركون التفاصيل العملية والقرارات الصعبة إلى وقت لاحق".