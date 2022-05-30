نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزلها الآن.. تردد قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد اليوم في نهائي دوري الأبطال في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت التساؤلات تزداد حول تردد قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد اليوم في نهائي دوري الأبطال، وهذا في ظل استحواذ مجموعة قنوات بي ان سبورتس على حقوق النقل الحصري والمباشر لمباريات دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجاري، وهو ما جعل البعض يبدأ في رحلة البحث عن قنوات أخرى تنقل تلك المواجهة المرتقبة في نهائي البطولة بين الأهلي والوداد بشكل مجاني ومفتوح لجميع المشاهدين في الوطن العربي.

تردد قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد

هناك عدد كبير من القنوات التي يمكن من خلال متابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم في ختام مباريات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، ولهذا إليكم ترددات تلك القنوات حتى يتمكن المشاهد العربي من تحديثها واستقبال ترددها بكل سهولة ومن ثم متابعة مباراة النهائي اليوم.

ووفقًا للتقارير الإعلامية فإن القناة المغربية الأرضية ستنقل المباراة بشكل مباشر للجماهير داخل المملكة المغربية، وهذا وفقًا للقواعد التي تنظم حقوق بث المباريات والبطولات، حيث يحق للدولة المضيفة بأن تنقل المباريات المقامة على أرضها بشكل مجاني عبر التردد الأرضي فقط.

وقد جاء تردد قنوات مفتوحة لمباراة الأهلي والوداد اليوم على هذا النحو التالي:

تردد القناة الرياضية المغربية

-القمر الصناعي: نايل سات NileSat

-التردد: 11476

-الاستقطاب: رأسي

-معدل الترميز:2700

-تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة Rai 1

-القمر الصناعي: هوت بيرد Hot Bird 1-6

-التردد: 11766

-الاستقطاب: رأسي

-معدل ترميز: 27500

ضبط تردد القنوات المفتوحة لمباراة الأهلي والوداد

تنطلق مباراة الأهلي والوداد اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا على أرضية ملعب مركب محمد الخامس في العاصمة المغربية الربا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وهذا بحسب ما تم إعلانه من خلال موقع الاتحاد الأفريقي الرسمي على شبكة الإنترنت، حيث يسعى الأهلي خلال تلك المواجهة لتحقيق الفوز والانتصار على حساب الوداد ليرفع رصيده من الألقاب الأفريقية إلى نحو 11 لفب.

وقد جاء تردد قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد اليوم على هذا النحو التالي:

تردد قناة TVi Portugal

-القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 1a

-التردد: 12322

-الاستقطاب: أفقي

-معدل ترميز 27500