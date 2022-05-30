برقم جلوسك.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الثاني جميع المحافظات رابط مباشر

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عمر شويل - جدة يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن نتيجة الشهادة الاعدادي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس عبر العديد من المواقع الإلكترونية الخاصة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وهذا في أعقاب قيام بعض المديريات بالفعل باعتماد نتائج الصف الثالث الاعدادي ترم ثان ونشرها لجميع الطلاب سواء من خلال موقع مديرية التعليم في كل محافظة على حدة أو من خلال المدرسة التابع لها الطالب على أن يكون الاستعلام بالاسم الثلاثي أو برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

قالت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم بأن هناك تعليمات قد صدرت إلى المديريات والإدارات التعليمية بشأن بدء نشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس في أسرع وقت ممكن، ومن ثم فتح باب تنسيق ما بعد الإعدادية سواء للمدارس الثانوية أو مدارس الدبلومات الفنية وكذلك مدارس التمريض بمختلف أنواعها.

الجدير بالذكر بأن المؤشرات الآولية التي تم الحديث عنها في وسائل الإعلام بشأن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الثاني تؤكد حدوث ارتفاع واضح في نسب النجاح بالمقارنة بما كانت عليه الأمور خلال الفصل الدراسي الأول، وكذلك خلال نتائج الأعوام السابقة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس

يعد السؤال الأشهر الآن على لسان الطلاب وأولياء أمورهم في مختلف المحافظات حول طريقة استخراج نتائج الصف الثالث الاعدادي سواء باسم الطالب أو برقم الجلوس، وخاصة بعدما أعلنت عدة مديريات تعليمية في غضون الساعات الأخيرة عن اعتماد النتيجة ونشرتها عبر المواقع الإلكترونية التابعة لها.

ويمكن الآن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال زيارة الرابط التالي: “من هنا“، والذي يضم نتائج لكل المحافظات على مستوى الجمهورية.

خطوات استخراج نتائج الصف الثالث الاعدادي 2022

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادي 2022 الترم الثاني، وهي على هذا النحو التالي:

سجل دخولك إلى موقع ثقفني لنتائج الامتحانات من خلال الرابط المذكور أعلاه.

اختر المحافظة التابع لها الطالب.

انتظر قليلًا حتى يتم فتح صفحة المحافظة.

بعدها أبدا في كتابة بيانات الطالب المطلوبة وخاصة رقم الجلوس

اضغط على عرض النتائج.

انتظر لمدة ثوان حتى يتم ظهور النتيجة بشكل كامل.

الجدير بالذكر بأن وزارة التربية والتعليم قد أعطت تعليمات صريحة إلى المديريات التعليمية بشان نشر نتائج الطلاب في الصف الثالث الإعدادي من خلال مواقع مديريات التعليم وهذا بجانب المدارس، وهذا ليصبح أمام الطلاب وأولياء أمورهم في جميع محافظات الجمهورية أكثر من طريقة يمكن من خلال الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني سواء بالاسم أو برقم الجلوس.

وقد شهد صباح اليوم الاثنين الموافق 30 مايو الجاري، قيام عدد من المحافظات بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الأول، وهذا في ظل توجيهات من قبل وزارة التربية والتعليم بأن يتم الانتهاء من أعمال الكنترول والتصحيح في أسرع وقت ممكن ومن ثم سيتم فتح باب تنسيق مدارس الثانوية العامة والتمريض والدبلومات الفنية أمام جميع الطلاب والطالبات على مستوى الجمهورية، وهذا بحسب درجات الطلاب في كل محافظة على حدة.