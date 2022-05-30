عاجل.. الخارجية الفرنسية تدعو لفتح تحقيق فى مقتل صحفى بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن الصحفى فريديريك لوكليرك إيمهوف كان فى أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب، وأصيب إصابة قاتلة عندما كان فى حافلة إنسانية تنقل مدنيين أرغموا على الفرار هربا من القنابل الروسية.

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