عاجل.. تايوان: 39 طائرة عسكرية صينية اخترقت مجالنا الجوى

جدة - نرمين السيد - وأجرى الجيش الصينى، تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا فى محيط تايوان، الخميس الماضى. وقال الجيش الصينى، إن "التدريبات الجوية الصينية-الروسية الاستراتيجية ليست موجهة ضد أى طرف". وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن "المقاتلة الروسية (تو 95 إم سى) والقاذفات الاستراتيجية الصينية (هون بى كي)، قامت بدورية لمدة 13 ساعة فوق بحر اليابان، وبحر الصين الشرقى".

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