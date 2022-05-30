عاجل.. باريس تتهم روسيا بقتل صحفى فرنسى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قبل قليل، مقتل صحفى فرنسى فى أوكرانيا كان يرافق مدنيين على متن حافلة إنسانية. وأوضح الرئيس الفرنسى أن الصحفى فريديريك لوكليرك إيمهوف كان فى أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب، وأصيب إصابة قاتلة عندما كان فى حافلة إنسانية تنقل مدنيين أرغموا على الفرار هربا من القنابل الروسية.

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