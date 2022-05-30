الكونغو ترأس مجلس السلم والأمن فى الاتحاد الإفريقى خلال يونيو

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى، اليوم الاثنين، أن جهود الكونغو تركز على إدارة الكوارث فى إفريقيا والتوصل لحلول دائمة لمواجهة التحديات التى تفرضها الكوارث على القارة.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يقدم مجلس السلم والأمن الإفريقى خلال شهر يونيو إحاطة حول الوضع فى منطقة الساحل، حيث استمرت الحالة الأمنية فى المنطقة فى التدهور مع زيادة كبيرة فى عدد الهجمات الإرهابية.

وسوف يتلقى مجلس السلم والأمن الإفريقى آخر المستجدات بشأن الاتجاهات الأمنية فى منطقة الساحل، وقرار السلطات الانتقالية فى دولة مالى الانسحاب من تجمع دول الساحل وسحب قوتها المشتركة، ومناقشة سبل المضى قدمًا فى نشر 3000 جندى فى منطقة الساحل، التى لا تزال معلقة منذ قرار مؤتمر الاتحاد الإفريقى لعام 2020.

وستجتمع فى شهر يونيو لجنة خبراء من الاتحاد الإفريقى للتحضير للمهمة الميدانية الرامية إلى زيارة منطقة البحيرات الكبرى المقررة الشهر المقبل.