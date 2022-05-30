جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى، اليوم الاثنين، أن جهود الكونغو تركز على إدارة الكوارث فى إفريقيا والتوصل لحلول دائمة لمواجهة التحديات التى تفرضها الكوارث على القارة.
وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يقدم مجلس السلم والأمن الإفريقى خلال شهر يونيو إحاطة حول الوضع فى منطقة الساحل، حيث استمرت الحالة الأمنية فى المنطقة فى التدهور مع زيادة كبيرة فى عدد الهجمات الإرهابية.
وسوف يتلقى مجلس السلم والأمن الإفريقى آخر المستجدات بشأن الاتجاهات الأمنية فى منطقة الساحل، وقرار السلطات الانتقالية فى دولة مالى الانسحاب من تجمع دول الساحل وسحب قوتها المشتركة، ومناقشة سبل المضى قدمًا فى نشر 3000 جندى فى منطقة الساحل، التى لا تزال معلقة منذ قرار مؤتمر الاتحاد الإفريقى لعام 2020.
وستجتمع فى شهر يونيو لجنة خبراء من الاتحاد الإفريقى للتحضير للمهمة الميدانية الرامية إلى زيارة منطقة البحيرات الكبرى المقررة الشهر المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكونغو ترأس مجلس السلم والأمن فى الاتحاد الإفريقى خلال يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.