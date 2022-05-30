بايدن: لن نرسل إلى أوكرانيا أى صواريخ يمكن أن تصل إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأمريكى -فى تصريحات من البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن إذا كان يخطط لإرسال صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا أوردتها قناة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين- "لن أرسل أى شئ يمكن أن يطلق إلى روسيا".

كانت تقارير إعلامية قد أفادت فى وقت سابق بأن إدارة الرئيس بايدن تجهز لإرسال أنظمة صواريخ متقدمة طويلة المدى إلى كييف، ولكن الرئيس الأمريكى نفى هذه التقارير اليوم.