العالم اليوم - قبل ساعات من النهائي.. سفير مصر في المغرب يكشف "الكواليس"

انتم الان تتابعون خبر قبل ساعات من النهائي.. سفير مصر في المغرب يكشف "الكواليس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 مايو 2022 06:21 مساءً - كشف ياسر عثمان، سفير مصر لدى المملكة المغربية، كواليس الساعات الأخيرة قبيل مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، المنتظر مساء اليوم على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وأكد عثمان، في حديثه مع موقع "دوت الخليج"، أنه يتواجد في الاستاد على مدار الساعات الماضية بصحبة مدير الأمن وعدد من السلطات المغربية المعنية بالمباراة، لتذليل أي عقبات تظهر أمام النادي المصري.

وتابع السفير المصري في المغرب: "كافة الأمور تسير على ما يرام، وتم تقديم كل التسهيلات اللازمة، ونبذل جميعا جهودا كبيرة لكي تخرج المباراة بالشكل الأمثل، وتذليل كافة العقبات الموجودة أمام اللاعبين والجماهير وأعضاء البعثة".

وحول ما أشيع عن عدم قدرة الجماهير من تركيب "البانرات" التشجيعية الخاصة بالنادي الأهلي، أوضح السفير المصري في المغرب أنه تم تركيب البانرات التشجيعية بالفعل في الجزء الذي تم تخصيصه لجماهير المارد الأحمر في الملعب.

ويسعى الأهلي المصري، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، إلى حصد لقبه الحادي عشر من بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يسعى الوداد للقبه الثالث في تاريخه.

وأردف عثمان أنّ: "مدرج النادي الأهلي يحتوي على 10 آلاف مقعد بالفعل، تم تخصيصها لهم بالكامل مهما كان عدد المشجعين المتواجدين في الملعب".

واستطرد السفير المصري في حديثه مع موقع "دوت الخليج": "عدد المشجعين القادمين من مصر حوالي ألف مشجع حتى الآن، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجالية المصرية الموجودة في المغرب، وسيتم نقلهم إلى الاستاد بموكب مؤمن من قبل السلطات الأمنية المغربية".

وأرسل الأهلي خطابًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن العديد من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وأنه تسلّم 2500 فقط، من العشرة آلاف تذكرة التي خصّصها الاتحاد للنادي.