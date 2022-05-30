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نيجيريا تعلن عن 21 إصابة بجدري القرود

أكد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، ليلة الاثنين، أن نيجيريا أكدت 21 إصابة بجدري القرود منذ بداية العام، مع تسجيل حالة وفاة واحدة. نيجيريا تعلن عن 21 إصابة بجدري القرودأكد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، ليلة الاثنين، أن نيجيريا أكدت 21 إصابة بجدري القرود منذ بداية العام، مع تسجيل حالة وفاة واحدة. ويستوطن جدري القرود في دول أفريقية مثل الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، وهو إصابة فيروسية تكون خفيفة عادة. ولكنه أثار قلقا عالميا بعد اكتشاف أكثر من 200 إصابة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس في ما لا يقل عن 19 دولة، منذ أوائل مايو، ومعظمها في أوروبا. ولم يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن.وكالات

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