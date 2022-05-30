نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نتائج كل المحافظات” نتيجة الشهادة الاعدادية ترم ثاني 2022 “ظهرت الأن” خلال البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشتعل محركات البحث الآن من قبل الالاف من طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي، لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية ترم ثاني 2022، وخاصة بعد أن صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في بيان رسمي له، أنه سوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة للفصل الدراسي الثاني بجرد التحقق من الدرجات التي تحصل عليها الطلاب بعد عمليات التصحيح والمراجعة التي تمت على أكمل وجه، على أن يكون ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، وفي السياق ذاته أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن العمل على تصحيح ومتابعة العلامات جاري الآن بشكل دقيقلضبط كشوفات الناجحين في الشهادة الإعدادية2022، وبمجرد الانتهاء من هذا العمل سنقوم على الفور بنشر النتيجة رسمياً على موقع الوزارة ليتمكن الطلاب من الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية ترم ثاني 2022

مازلنا نتابع معكم كافة الاسئلة والتفاصيل المتعلقة بموعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية ترم ثاني 2022، وخاصة بعد أن أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سوف يتبنى اعلان هذه النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة لافتًا إلى أنه تم اجتياز الامتحانات بمنتهى النزاهة والشفافية حيث بدأ الطلاب الامتحانات بمادة اللغة اللغة العربية والخط والهجاء وقد بلغ عدده الطلاب في محافظة القاهرة فقط ما يزيد عن 194334، موزعين على 781 لجنة في مختلف أنحاء المحافظة، مع مراعاة الالتزام بكافة التعليمات الاحترازية والوقائية ع، وقد تم التركيز على منع الغش أو تسريب أسئلة الامتحانات، حيث تبذل الوزارة قصارى جهدها لمكافحة الغش وتنفيذ القوانين، كما حرصت الوزارة على توفير رابط خاص ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة معدلاتهم من خلاله.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ترم ثاني 2022

بعد ساعات قليلة من الآن سيتم طرح نتيجة الشهادة الاعدادية ترم ثاني 2022 خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي، وبهذا سيُصبح بإمكان جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي الدخول الى الرابط الرسمي لبوابة النتائج للإستعلام عن النتيجة الخاصة به بكل سهولة، حيث سيكون بإمكان الطلاب امكانية الحصول على النتيجة بإتباع الخطوات التي سنقدمها لكم في الفقرة التالية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ترم ثاني 2022

كما أوضحت الوزارة الخطوات اللازمة لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية ترم ثاني 2022، وقد جاءت على النحو التالي؛

الدخول مباشرة على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي .

. ثم تحديد نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني.

ادخال بيانات الطالب ن الاسم ورقم الجلوس.

النقر على زر عرض النتيجة.

لم تنتهى وزارة التربية والتعليم حتى الآن من اعمال الكنترول الخاصة بإظهار نتيجة الشهادة الاعدادي الترم الثاني 2022، لكن لم يتبقى سوى القليل جداً من الوقت على ذلك، حيث ذكرت العديد من المصادر المسؤلة من الوزارة ان اعمال الكنترول على وشك الانتهاء، وفور انتهائها ستعتمد الوزارة كافة النتائج مباشرةً لتُصبح النتائج متاحة خلال بوابة النتائج الالكترونية.

لقد تم الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في مختلف المحافظات المصرية مثل محافظة الجيزة والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبعض المحافظات الاخرى، على ان تصدر نتيجة كافة طلاب الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات الاخرى مع نهاية الاسبوع الحالي حسب ما تم الاعلان عنه رسميا من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري.