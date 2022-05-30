روسيا تدين الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - أدان المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، الهجمات الصاروخية الأوكرانية على البنية التحتية المدنية والمؤسسات التعليمية واستهداف المدنيين فى دونيتسك، واصفا هذه الهجمات بـ"الشائنة".





وقال بيسكوف، إن "الهجمات على البنية التحتية المدنية والمؤسسات التعليمية يعتبر أمرا شائنا، وهذا ما يقاتل جنودنا لمنع حدوثه".

وأضاف بيسكوف: "أن النازيين الجدد هم من يفعلون ذلك، ونحن نعمل على منع هذا الأمر، وهذا بالضبط هدفنا الرئيسى من عمليتنا العسكرية الخاصة".

وكانت دونيتسك قد أعلنت صباح اليوم، مقتل 6 أشخاص وجرح 14 آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لوسط المدينة واستهداف 3 مؤسسات تعليمية بأسلحة أمريكية ثقيلة.