روسيا تدين الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية فى دونيتسك

وقال بيسكوف، إن "الهجمات على البنية التحتية المدنية والمؤسسات التعليمية يعتبر أمرا شائنا، وهذا ما يقاتل جنودنا لمنع حدوثه".
وأضاف بيسكوف: "أن النازيين الجدد هم من يفعلون ذلك، ونحن نعمل على منع هذا الأمر، وهذا بالضبط هدفنا الرئيسى من عمليتنا العسكرية الخاصة".
وكانت دونيتسك قد أعلنت صباح اليوم، مقتل 6 أشخاص وجرح 14 آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لوسط المدينة واستهداف 3 مؤسسات تعليمية بأسلحة أمريكية ثقيلة.
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