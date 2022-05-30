مخالفة مواطن واحد تفرض الحجر الصحى على آلاف السكان فى بكين

جدة - نرمين السيد - تسبب أحد سكان العاصمة الصينية، بكين، فى فرض الحجر على الآلاف من جيرانه مجددًا، بعدما تجاهل الرجل أمرًا بملازمة المنزل، وتبين لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق بحقه.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فقد أمرت سلطات بكين مئات الآلاف من السكان بملازمة منازلهم خلال الخمسة أسابيع الأخيرة لكبح أكبر تفش لفيروس كورونا تشهده منذ بدء الجائحة، حيث أعلنت السلطات، أمس الأحد، أن رجلا فى الأربعينيات من العمر يدعى سان، لم يتقيد بأمر العزل الموجه إليه بعد ارتياده مركز تسوق مصنفًا "عالى المخاطر".

وقال مسؤول فى جهاز الأمن العام فى بكين، إن تشوهونج إن سان "خلال فترة عزله المنزلى.. خرج مرارا وتمشى فى الحى"، وتبينت لاحقًا إصابة سان وزوجته، ما دفع بالسلطات إلى فرض الحجر المنزلى على خمسة آلاف شخص من جيرانهم، ونقل 250 آخرين إلى مركز حكومى للحجر.

وتأتى الواقعة بالتزامن مع توجهات بكين لتخفيف القيود مع إعادة فتح الحدائق العامة والمتاحف ودور السينما، وإعلانها أن التفشى بات تحت السيطرة، حيث تعتمد الصين استراتيجية "صفر كوفيد" القائمة على العزل الصارم، وإجراء الفحوص على نطاق واسع، وفرض حجر مطول للقضاء على البؤر الوبائية.

ومنذ نهاية أبريل الماضى، سجلت فى بكين أكثر من 1700 إصابة بفيروس كورونا، غالبيتها فئة متحور "أوميكرون"، فيما تتمسك الصين باستراتيجية "صفر كوفيد".