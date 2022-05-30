الروبل الروسى يعاود ارتفاعه أمام الدولار واليورو

جدة - نرمين السيد - عاود سعر صرف الروبل الروسى ارتفاعه أمام الدولار واليورو، اليوم الإثنين، وذلك بعد تراجعه نهاية الأسبوع الماضى جراء قرار البنك المركزى الروسى خفض سعر الفائدة الرئيسى.





ووفقا لبيانات بورصة موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 5.11 روبل إلى 61.54 روبل. كما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 6.41 روبل إلى 63.27 روبل. وأرجع الخبراء أسباب تراجع العملة الروسية الأسبوع الماضى، إلى عدة عوامل، منها قيام البنك المركزى الروسى بخفض سعر الفائدة الرئيسى بشكل مفاجئ، بواقع 3% إلى 11% سنويًا.

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