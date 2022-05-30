جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت القوة فى بيان صحفى، إن أربعا من فرقها تكافح الحريق وتحاول السيطرة عليه ومنع امتداده. وذكرت أن مساحة موقع الحريق تقدر تقريبا بأربعة آلاف متر مربع. واشارت إلى أن الحريق طال خياما ومواد بلاستيكية تستخدم فى صناعة الخيام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. لحظة اندلاع حريق كبير بسوق الخيام فى الكويت (فيديو وصور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.