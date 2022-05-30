رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول نتائج الطلاب موقع نتائجنا

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عمر شويل - جدة رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول، كشفت عنه وزارة التربية والتعليم العراق لعرض نتائج السادس الابتدائي 2022. بحيث كان هذا الأخير من بين المواضيع النشطة التي يبحث عنها الناس بكثرة، وقد تم الإعلان عنها في الكثير من محافظات العراق التي انتهت فيها علميات التصحيح، بعد ذلك أتيحت نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 مباشرة على موقع وزارة التربية، وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني الذي أتاح النتائج بصيغة ملف pdf الخاص بكل محافظة، بحيث سيتمكن الطلاب من تحميل نتائج السادس الابتدائي 2022 موقع نتائجنا، وسيعثر كل طالب على اسمه ضمن طلاب المحافظات التي ينتمون إليها مرفقة مع المعدلات التي تحصلوا عليها، ومن خلال مقالنا هذا على موقع ثقفني الإخباري سنذكر لكم كل تفاصيل موضوع نتائج السادس الابتدائي الدور الاول.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول

لا يزال كل الأولياء يبحثون عن رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول من أجل استخراج نتائج أبنائهم. بحيث تعتبر هذه المرحلة من بين أكثر المراحل أهمية لدى الطلاب الدين يريدون الحصول على علامات جيدة للانتقال إلى مرحلة الإعدادية، لذلك هم يرغبون في تحصيل درجات جيدة ضمن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022، ويمكن الاستعلام عن النتائج باتباع الخطوات التالية:

أولا: يجب على الطالب أن يقوم بالذهاب مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت.

ثانيا: في الخطوة التي تليها يقوم باختيار نتائج السادس الابتدائي

ثالثا: على الطالب أن يكتب رقم المقعد في الامتحان والاسم الرباعي في الأماكن المخصصة لهما في الموقع.

رابعا: آخر خطوة هي الضغط على زر إظهار النتائج لتظهر تفاصيل الدرجات التي تحصل عليها الطالب. ويمكنه أن يقوم بطباعته بعد ذلك مباشرة.

نتائج السادس الابتدائي 2022 نتائجنا

بالإضافة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقي، يمكن للطلاب أن يحصلوا على نتائج السادس الابتدائي 2022 نتائجنا. وهذا الأخير يتيح النتائج على شكل ملفات بصيغة pdf، وهذا فيما يخص كل محافظة من المحافظات العراقية دون استثناء. وقد حرصت لجان التصحيح على تحسين درجات الطلاب لتصبح 50 درجة، نخص بالذكر الطلاب الذين حصلوا على درجات تقريبية، والاستعلام موقع نتيجة يكون باتباع ما يلي:

أولا: يدخل الطالب أو ولي الأمر إلى موقع نتائجنا الإلكتروني على الإنترنت

ثانيا: عليه أن يختار نتائج السادس الابتدائي موقع نتائجنا

ثالثا: ستظهر له أسامي كل المحافظات، كما يمكنه تحميل الملفات بصيغة pdf لكي يحتفظ بها. ويمكنه أن يحصل على درجته من خلال قائمة الطلاب المتاحة للتحميل.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول. من خلاله يمكن للطلاب أن يحصلوا على نتائج الصف السادس الابتدائي بكل تفاصيلها. وأيضا أتاحت الوزارة موقع نتائجنا الذي يمكن الطلاب أيضا من تحميل نتائج السادس الابتدائي 2022 وزاري.