ألمانيا: تجميد أموال روسية بقيمة 143 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة المالية الألمانية، اليوم الإثنين، عن أنها جمدت أموالا روسية تصل إلى نحو 143 مليون يورو، تعود إلى كبار رجال الأعمال الروس وأشخاص آخرين مدرجين فى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبى.





وفى بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، اليوم الإثنين، قالت وزارة المالية الألمانية إنه عقب فترة قصيرة من بداية الحرب، كانت قيمة الأموال المجمدة تبلغ 342 ألف يورو فقط حتى نهاية فبراير. وأضاف بيان المالية الألمانية، أنه عقب 3 أشهر من بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وحتى 23 مايو الجارى، بلغت قيمة الأموال الروسية المجمدة فى ألمانيا نحو 142 مليونا و990 ألف يورو. وتستند ألمانيا فى العقوبات المالية إلى لائحة الاتحاد الأوروبى التى وضعها منذ عام 2014، فى أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية.

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