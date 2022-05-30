عاجل- حريق هائل فى سوق الخيام بالكويت

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة الأنباء الكويتية، امتد الحريق إلى مسافة قدرها 4 آلاف متر مربع، فيما لا تزال الجهود مبذولة للسيطرة عليه.

وأعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية، أن فرقها تتعامل مع الحريق الهائل الذى طال خيامًا ومواد بلاستيكية تستخدم فى صناعة الخيام.