عاجل- حريق هائل فى سوق الخيام بالكويت

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة الأنباء الكويتية، امتد الحريق إلى مسافة قدرها 4 آلاف متر مربع، فيما لا تزال الجهود مبذولة للسيطرة عليه.
وأعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية، أن فرقها تتعامل مع الحريق الهائل الذى طال خيامًا ومواد بلاستيكية تستخدم فى صناعة الخيام.
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