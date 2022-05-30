البحرين: اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين

جدة - نرمين السيد - استنكرت البحرين بشدة، اليوم الإثنين، قيام مستوطنين متطرفين إسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، معتبرة ذلك استفزازًا لمشاعر المسلمين.





وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - ضرورة احترام الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس وعدم المساس بدور الأردن فى إدارة الأوقاف ورعاية وحماية الأماكن المقدسة بموجب القانون الدولى، وأهمية قيام السلطات الإسرائيلية بمنع أى إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، ومنع أى أعمال استفزازية من شأنها تأجيج التوتر والعنف والكراهية. وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته فى التهدئة، والدفع قدمًا بعملية السلام العادل والشامل فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

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