بالفيديو : بعد 40 عاما من الغياب يعودون الى مدرستهم في معان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 30 مايو 2022 04:09 مساءً - دوت الخليج :- عاد مجموعة من الاشخاص اليوم السبت الى مدرستهم بعد 40 عاما من الغياب . وبحسب فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي : فان مجموعة من الطلاب القدامى جمعوا انفسهم واعادوا ذكريات الطفولة في مدرستهم " وادي موسى " في معان وقاموا بالجلوس على مقاعد الطلبة في الغرف الصفية. فيديو :

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