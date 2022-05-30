تشاد: 100 قتيل فى اشتباكات عنيفة بين عمال مناجم الذهب

جدة - نرمين السيد - وفى اتصال هاتفى لوكالة "فرانس برس"، قال اللواء داود يايا إبراهيم، الموجود فى المنطقة، إن الاشتباكات وقعت منذ يوم 23 مايو فى "كورى بوجودى" فى التشاد، بالقرب من الحدود الليبية.
وأوضح وزير الدفاع فى تشاد، أن إندلاع تلك الاشتباكات كان إثر "مشادة تافهة بين شخصين، ثم تطورت بعد ذلك إلى اشتباكات بين عمال المناجم، مخلفة "نحو 100 قتيل وأربعين جريحًا على الأقل".
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