الكرملين: آلية السداد بالروبل أثبتت ملاءمتها

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، تعليقا على آلية سداد ديون روسيا السيادية بالروبل: إن "هذه الآلية أثبتت ملاءمتها، فلماذا لا يتم استخدامها بعد إلغاء واشنطن ترخيصها لموسكو لخدمة الدين العام بالدولار".





وأضاف بيسكوف - للصحفيين اليوم الإثنين - "نحن استخدمنا طريقة مشابهة لدى سداد إمدادات الغاز الروسى إلى الدول الأوروبية"، مؤكدا أن هذه الطريقة ملائمة. وتابع: "لقد أظهرت ممارسة نظام سداد الغاز، على سبيل المثال، ملاءمتها لكل من البائعين والمشترين فى الظروف الحالية"، مشيرا إلى أن بلاده لديها الموارد المالية لسداد ديونها السيادية ولا توجد أسباب موضوعية لتخلفها عن السداد. وكان وزير المالية الروسى، أنطون سيلوانوف، شدد فى وقت سابق اليوم على أن بلاده ستسدد التزاماتها المالية بموجب سندات دولية بالروبل الروسى. وقال: إن روسيا ستفى بالتزاماتها المالية أمام حاملى السندات الدولية "يوروبوند" باستخدام آلية مرتبطة بالسداد بالروبل ومشابهة للآلية، التى بواسطتها تم سداد ثمن الغاز الروسى بالروبل.

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