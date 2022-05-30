ميقاتى يبحث تطورات مشروعات البنك الدولى فى لبنان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، المدير الإقليمى لدائرة المشرق فى البنك الدولى ساروج كومار جاه.
كما بحث ميقاتى مع سفير بريطانيا فى لبنان يان كولارد، الأوضاع السياسية فى لبنان والمنطقة، وذلك خلال لقائهما بالسراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية.
وفى السياق ذاته، التقى ميقاتى مع وزير الصحة فى حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض، للإطلاع على مشاركة الوزير فى اجتماعات منظمة الصحة العالمية التى عقدت فى جنيف، وأجواء هذه الاجتماعات وأهدافها والقرارات المهمة التى اتخذت على صعيد الصحة العالمية.
وتحولت حكومة ميقاتى إلى تصريف الأعمال بمهام محدودة منذ 22 من الشهر الجارى، وذلك لحين تشكيل حكومة جديدة.
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