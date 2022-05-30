العالم اليوم - فيديو.. حريق هائل في "سوق الخيام" بالكويت

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 مايو 2022 03:21 مساءً - أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية، الاثنين، اندلاع حريق هائل في "سوق الخيام" في العاصمة، لافتة إلى أن فرق الإطفاء "تتعامل" مع الحريق وتعمل على إخماده.

ووقع الحريق في سوق الخيام بمنطقة الري، وساهمت نوعية المواد المشتعلة في تأخير السيطرة عليه، كونها تضم الخيام ومواد بلاستيكية. وأوضحت قوة الإطفاء العام الكويتية، أن 4 من فرقها تكافح الحريق، موضحة أن مساحة موقع الحريق تقدر بنحو 4 آلاف متر مربع.

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