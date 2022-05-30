العالم اليوم - رغم أحزان نهائي أوروبا.. "خبر سعيد" لمحمد صلاح

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 مايو 2022 03:21 مساءً - حقق النجم المصري جائزته الشخصية الرابعة هذا الموسم في إنجلترا، بإعلانه أفضل لاعب في الدوري بتصويت المشجعين للمرة الثانية في تاريخه.

وأعلن اتحاد اللاعبين المحترفين في إنجلترا، فوز محمد صلاح نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ هذا الموسم، بتصويت المشجعين.

وتفوق محمد صلاح، بتصويت الجماهير، على المرشحين الآخرين، وهم الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول) والبلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، والإنجليزي فيل فودن (مانشستر سيتي) والإنجليزي كونور غالاغر (كرستال بالاس) والإنجليزي ديكلان رايس (وست هام).

وتعتبر هذه الجائزة الفردية الرابعة لصلاح مع انتهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد جائزة أفضل لاعب بالموسم التي يمنحها اتحاد كتاب كرة القدم، بالإضافة لجائزة الحذاء الذهبي، وجائزة أفضل صانع ألعاب بالدوري.

وكان البلجيكي كيفن دي بروين قد حصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري، والتي تقدمها رابطة الدوري، بينما تظل جائزة أفضل لاعب بالدوري التي يقدمها اتحاد اللاعبين المحترفين في إنجلترا.